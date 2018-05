09:45 · 07.05.2018

Nesta terça-feira (8), às 19h, a Escola Porto Iracema das Artes convida coletivos que se autodenominam feministas ou estão de alguma forma engajadas na discussão sobre o feminino para participar da construção de ações da escola que perpassa a temática: “Poéticas do Feminino”.

O encontro acontece no audiotório do Porto e é aberto a todas as interessadas.Com o objetivo de potencializar as práticas do Porto e construir vínculos, o encontro pretende fortalecer o diálogo do equipamento cultural com a cidade de Fortaleza.

Segundo a diretora de formação e criação do Porto Iracema das Artes, Bete Jaguaribe, a ideia do encontro é saber de que forma a experiência dessas mulheres pode contribuir para potencializar as práticas do Porto.

A ideia surgiu dos processos de avaliação das formações em andamento. A escola observou que diversas alunas estavam engajadas na discussão sobre o feminino. Neste ano a temática escolhida foi "Poéticas do Feminino", em 2016 o tema foi "Narrativas" e em 2017 a temática trabalhada foram as "Utopias".

Mais informações

Porto Iracema das Artes convoca coletivos de mulheres para articular ações na Escola. Nesta terça-feira (8), às 19h. No auditório do Porto Iracema (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3219.5865