Planetário do Dragão do Mar reabre ao público a partir de quinta-feira (20)

17:45 · 14.09.2018 / atualizado às 17:58

Fechado para o público em geral desde janeiro de 2018. o Planetário Rubens Azevedo, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, vai reabrir as portas a partir da quinta-feira (20). O equipamento traz agora uma nova programação e, principalmente, um novo equipamento.

A partir da abertura, o planetários funcionará com sessões as quintas e sextas-feiras às 18h e 19h e com sessões aos sábados e domingos, às 17h, 18h, 19h e 20h. Os agendamentos dos grupos escolares passarão a ser permitidos a partir de outubro.

Novo equipamento

Vindo da Alemanha, o planetário da marca Zeiss modelo Skymaster ZKP4 LED com projetores digitais VELVET DUO de alta resolução foi adquirido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará (Secitece). Também foram adquiridas sete novas sessões para exibição ao público, com conteúdos dirigidos para diversos públicos. Ao todo, o investimento foi de R$ 8 milhões.

Serviço:

Planetário Rubens de Azevedo

Sessões às quintas e sextas-feiras

Às 18h e 19h

Sessões aos sábados e domingos

Às 17h, 18h, 19h e 20h

Informações sobre as sessões no site do planetário

Ingressos

R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia)

Devem ser adquiridos antes da sessão na bilheteria do Planetário