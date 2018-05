Peça sobre a obra de Chico Xavier tem apresentação única em Fortaleza

13:16 · 02.05.2018

A peça "Além da Vida" trata temas como reencarnação, aborto, drogas, suicídio, orientação sexual, entre outros. ( Vinícius Angeli/ Divulgação )

A peça teatral espírita “Além da Vida” nasceu da vontade do médium Chico Xavier em colocar no palco de teatro um espetáculo que falasse de vida após a morte. Com a ajuda de um amigo que trabalhava no meio artístico, Augusto César Vanucci, diretor de novelas e programas da TV Globo, ele conseguiu realizar o objetivo. O espetáculo terá apresentação única no Teatro RioMar Fortaleza no próximo dia 9 de maio, quarta-feira, às 21h.

"Além da Vida" é uma montagem sincera que mobiliza e leva a uma reflexão: existe algo além do que podemos reconhecer com nossos cinco sentidos. A peça trata temas como reencarnação, aborto, drogas, suicídio, orientação sexual, entre outros. Não é uma pregação, não tem objetivos doutrinários. Ela apresenta outras dimensões da vida e estimula o exercício do pensar para a prática do livre arbítrio que existe em todos os níveis de consciência.

Desde 1982 o espetáculo circula pelo país. A primeira apresentação foi com os atores Felipe Carone e Lúcio Mauro, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, em 19 de janeiro daquele ano. A equipe estava receosa, pois seria a primeira peça a abordar este tema polêmico, mas Chico Xavier já previa o sucesso de público. Em apenas 5 anos, mais de 2 milhões de espectadores consagraram o sucesso da obra.

Mais informações:

Peça Espírita Teatral Além da Vida, da obra de Chico Xavier e direção de Cristiane Natale. Dia 9 de maio de 2018, às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza

Ingressos:

LOTE 1

Plateia Baixa A: R$ 90

Plateia Baixa A Meia Entrada R$ 45

Plateia Baixa B: R$ 80

Plateia Baixa B Meia Entrada: R$ 40

Plateia Alta: R$ 70

Plateia Alta Meia Entrada: R$ 35

LOTE 2

Plateia Baixa A: R$ 110

Plateia Baixa A Meia Entrada R$ 55

Plateia Baixa B: R$ 100

Plateia Baixa B Meia Entrada: R$ 50

Plateia Alta: R$ 90

Plateia Alta Meia Entrada: R$ 45

Descontos:

MEIA ENTRADA: benefício de 50% de desconto concedido a estudantes, idosos, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e doadores de sangue, mediante comprovação do órgão competente, como rege a Lei da Meia Entrada.

Canais de venda:

Atendimento: falecom@uhuu.com

Bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 - Shopping RioMar Fortaleza – Papicu / Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 12h às 21h, e domingo e feriados, das 14h às 20h. Em dias de apresentações: das 12h até o início da última apresentação. Segunda-feira: fechada.