10:56 · 07.05.2018 / atualizado às 11:37

Em maio, "Baldio" também estará presente no dias 15, 22 e 29 no Teatro Dragão do Mar em Fortaleza

Destaque na última edição da Mostra Pavilhão da Magnólia, o espetáculo “Baldio” chega a Sobral como destaque na programação de maio do programa "Teatro da Terça". Criado pelo Grupo Pavilhão da Magnólia (Fortaleza), a peça chega ao Theatro São João nesta terça-feira (08), 19h, e a programação é gratuita.

Metáfora do abandono social a partir da figura de um cachorro vira-lata, a montagem é dirigida pelo chileno Héctor Briones e resulta de um trabalho de 15 meses, a partir do livro "Contos de Lugares Distantes", do escritor australiano Shaun Tan.

O paraibano Astier Basílio, vencedor do prêmio Funarte de Dramaturgia em 2014, assina o texto construído em processo e colaborativamente, em parceria com atores, que emprestaram suas histórias de vida para a costura ficcional das cenas. Veio então, o diálogo com o cinema, trazido pela direção audiovisual de Lenildo Gomes e suporte técnico de Victor Grilo.

Violência

A obra fala do que há de delicado no violento e da violência de certas delicadezas. A notícia da morte dada a uma criança, uma mãe super protetora, o amor desfeito e o rompimento de laços com o filho são algumas das histórias atravessadas pela figura de um cão, um vira-lata que encarna o abandono em todas as suas facetas, inclusive a social. “A peça se torna uma metáfora do abandono, uma alegoria dos que não sucederam”, resume o diretor.

Mais informações:

Espetáculo Baldio, do Grupo Pavilhão da Magnólia (Fortaleza), terça-feira, 8, no Teatro São João (Praça São João, 156, Centro, Sobral)

Censura: 18 anos. Contato: (88) 3611-2712