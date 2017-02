11:46 · 02.02.2017

Novidades de um trabalho antigo: Paul McCartney lançará, em março, álbum com músicas reeditadas de "Flowers In The Dirt". ( Foto: Divulgação )

O ex-Beattle Paul McCartney relançará no próximo mês o disco "Flowers in The Dirt", trabalho solo originalmente lançado em 1989.

O projeto conta com quatro canções escritas pelo inglês em parceria com o músico Elvis Costello. Uma delas, "Twenty Fine Fingers", teve sua demo revelada com vistas a promover o lançamento.

24 de março é a data prevista para que a reedição chegue às lojas de todo o mundo. Confira a música liberada: