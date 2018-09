Paul McCartney acusa John Lennon pelo fim dos Beatles

15:26 · 13.09.2018 por Folhapress

Paul McCartney concede entrevista em que expõe os fatos que levaram ao término dos Beatles. ( Foto: Divulgação )

Paul McCartney lançou um disco novo há menos de uma semana - "Egypt Station" saiu na sexta-feira (7) - mas o que tem tomado a dianteira de parte das entrevistas de divulgação não é seu trabalho mais recente, e sim as especulações envolvendo o final dos Beatles.

Na quarta-feira (5), em entrevista ao radialista americano Howard Stern, o músico abriu o coração. A certa altura da conversa, Stern pergunta: "Quem terminou com a banda?". Ao que McCartney responde: "John terminou".

De acordo com o guitarrista, John Lennon teria chegado em uma reunião da banda e dito: "Caras, estou saindo do grupo". À época, ele já estava com Yoko Onno, que era uma mulher "forte" e "intrusiva", nas palavras de McCartney.

O ressentimento de McCartney veio à tona na letra de uma música da carreira solo do guitarrista, "Too Many People", em 1971, cerca de um ano após o final do grupo. Os versos diziam: aquele foi o seu primeiro erro / você pegou uma grande oportunidade e a quebrou em duas / agora o que pode ser feito por você? / você a quebrou em duas.