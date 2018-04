Parque do Cocó recebe Orquestra de Sopros de Pindoretama neste domingo (29)

12:30 · 27.04.2018 / atualizado às 12:48

Programa Orquestras no Parque leva música de câmara para o Parque do Cocó ( Joâo Neto )

O Parque do Cocó voltará a ser cenário do Programa “Orquestras no Parque”, na tarde deste domingo (29), a partir das 16h30. A atividade iniciada no último dia 15 de abril, com a Orquestra Bachiana Jovem de Aquiraz, receberá desta vez a Orquestra de Sopros de Pindoretama. Gratuita e para todas as idades, a programação é voltada para a difusão e valorização da música instrumental do Ceará.

Mantida pela ONG Associação Amigos da Arte (AAMARTE), a Orquestra de Sopros de Pindoretama é composta por 50 crianças e jovens, integrantes no grupo principal e mais 200 alunos na sua escola de música. Há 18 anos em atividade, apresenta em seu repertório transcrições de clássicos da música erudita, música original para orquestra de sopros, estilos brasileiros (samba, maxixe, chorinho, frevo, bossa-nova e baião) e também gêneros internacionais como jazz e mambo.

Com mais de 600 concertos em todo o Ceará, a Orquestra apresentou-se também na Alemanha e Noruega, onde representou o Brasil em diversos festivais.

> O som das orquestras ecoa ao ar livre

Programação quinzenal segue até junho

No mês de maio, Orós trará à Fortaleza as Orquestras Infantil e Juvenil, dia 13/5 e a capital virá representada pela Orquestra de Sopros do Piamarta, no dia 27/5. Em junho, encerrando a primeira temporada do Programa Orquestras no Parque, haverá no dia 10/6 a apresentação da Orquestra Jacques Klein, e no dia 24/6 a Orquestra de Sopros de Icapuí.

No Estado, são contabilizadas 16 orquestras de música em atividade, as quais integram o Sistema Estadual de Bandas de Música do Ceará (SEBAM), instituído conforme a Lei 13.605/2005, que prevê as unidades de bandas de música, como equipamentos culturais colocados a serviço da sociedade para a pesquisa, produção e difusão cultural, com ênfase na música instrumental, geridas por instituições com ou sem fins econômicos, ou de interesse público.

Mais informações:

Programa "Orquestras no Parque" traz a Orquestra de Sopros de Pindoretama para o Anfiteatro do Parque do Cocó.

Dia: 29/04/2018

Horário: 16h30 às 18h

Gratuito