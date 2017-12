Palavra Cantada e Unicef prestam homenagem às crianças assassinadas no Brasil

Sempre alegrando as crianças de todo Brasil com suas músicas leves e divertidas, a Palavra Cantada resolveu alertar, por meio de uma canção, para uma importante causa no País que é o assassinato de crianças e adolescentes. Hoje, o Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo nesta triste realidade. Por dia, em média, 28 crianças e adolescentes são assassinados violentamente em nosso País, nas ruas, nas escolas, e dentro de suas próprias casas, pelos motivos mais torpes e inimagináveis.

A música "Mais Uma Estrelinha No Céu" é interpretada pelo Coral Palavra Cantada, de São Paulo, e conta com participação especial de Sandra Peres e Paulo Tatit, que compôs a música, e arranjo, regência e piano de Eduardo Boletti. Na canção Paulo e Sandra não cantam e apenas dizem os nomes de crianças que tiveram sua infância 'roubada'.

Após a criação, a Palavra Cantava procurou pelo Unicef, que além do Brasil, tem penetração em mais de 190 países e luta pela garantia dos direitos de todas as crianças e todos os adolescentes. Juntos tiveram a ideia de transformar a música em um alerta sobre os assassinatos de crianças e adolescentes no País. Uniram suas vozes, à voz das crianças e às mensagens do Unicef, em uma homenagem aos meninos e às meninas que não podem mais cantar.

Confira o vídeo: