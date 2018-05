Orquestra de Sopros de Pindoretama e banda Trovador Eletrônico fazem show gratuito neste sábado (12)

10:14 · 09.05.2018

A Orquestra de Sopros de Pindoretama é composta por crianças e jovens que trazem em seu repertório clássicos da música erudita, estilos brasileiros (samba, chorinho, bossa-nova e baião) e também gêneros internacionais como jazz e mambo ( Henrique Kardozo )

Os interessados em música de câmara e MPB terão acesso a uma programação especial neste sábado (12), por meio da Plataforma Ceará de Música. A partir das 18h, a Orquestra de Sopros de Pindoretama e a banda sobralense Trovador Eletrônico realizarão apresentação no Centro Cultural Belchior. O acesso é gratuito.

A diversão começa com a apresentação da Orquestra de Sopros de Pindoretama, composta por crianças e jovens que trazem em seu repertório clássicos da música de câmara, estilos brasileiros (samba, chorinho, bossa-nova e baião) e também gêneros internacionais como jazz e mambo. A formação atual possui 50 integrantes no grupo principal e mais 200 alunos na sua escola de música. A orquestra tem como diretor artístico o maestro Arley França, seu fundador, e como Regente Titular o maestro Adriano Martins, ex-integrante do grupo.

Em seguida, sobe ao palco a banda Trovador Eletrônico cantando músicas de Belchior e outros cearenses, como Fagner, Ednardo, Rodger Rogério e Fausto Nilo. Recentemente, o grupo decidiu ampliar o seu repertório com músicas do baiano Caetano Veloso. Composta por Fernando Madeira (bateria), João Marcos (baixista), Anderson Freitas (teclados), Kelvin Mota (guitarra e violão), Robson Emanuel (guitarra e violão) e Leo Mackellene (Vocal), o Trovador Eletrônico vem priorizando a música e a literatura brasileira, intercalando sempre, em suas apresentações, música e poesia.

Realizado aos sábados do mês de maio, a Plataforma Ceará de Música trará ainda para o palco do Centro Cultural Belchior, Os Alfazemas, Os Transacionais, a Camerata Cordas Cearenses do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF) e a Orquestra da Fundação Raimundo Fagner.

A Plataforma Ceará de Música é um desdobramento da Plataforma de Circulação de Música e Artes Cênicas no Ceará, realizada com sucesso entre 2014 e 2015. Ela concentra a circulação de espetáculos na linguagem da música, contemplando vários grupos e artistas cearenses, com o objetivo de levar a fruição musical gratuita para o público de todas as idades. O projeto é uma realização do Centro Cultural Belchior, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) e Enel Distribuição Ceará.

Plataforma Ceará de Música – Neste sábado, dia 12, às 18h, no patamar do Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema, Fortaleza, Ceará). Informações: (85)9868-4250 ou 98830-4412. Acesso gratuito.

