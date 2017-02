Orquestra de Pindoretama faz concerto gratuito em Fortaleza

13:08 · 03.02.2017 / atualizado às 13:12

A Orquestra de Sopro de Pindoretama contabiliza mais de 600 concertos, em 18 anos de trajetória ( Foto: Cristina Dias/Divulgação )

A Orquestra de Sopro de Pindoretama (CE) se apresenta nesta sexta (3), em Fortaleza, pela primeira edição do ano do projeto Clássicos na Lagoa. O espetáculo é gratuito e acontecerá às 16h30, na Lagoa do Porangabuçu (Rodolfo Téofilo).

Reunindo uma formação com 50 integrantes, a orquestra é um projeto social da Associação dos Amigos da Arte (AAMART), do município que está localizado a 36km de Fortaleza.

Idealizado pelo maestro e diretor artístico Arley França, o grupo foi criado para diminuir a ociosidade dos adolescentes de Pindoretama e agregar valor à educação da juventude local.

Com 18 anos de estrada, a Orquestra de Sopro de Pindoretama traz no currículo mais de 600 concertos, incluindo quatro turnês internacionais (três na Alemanha, em 2002, 2006 e 2014; e uma na Noruega, em 2010). O repertório do grupo aborda transcrições de clássicos da música erudita, música original para orquestra de sopros, e apropriações da música popular, em ritmo de samba, maxixe, chorinho, frevo, dentre outros.

Clássicos na Lagoa

O Clássicos da Lagoa acontece nas primeiras sextas-feiras do mês, exibindo concertos de música erudita às margens da Lagoa do Porangabuçu. Para 2017, a programação deve contar com apresentações da Camerata de Violões do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF), a Banda Chiquita Braga e a orquestra da Tapera das Artes, dentre outras atrações. Até aqui, o Clássicos da Lagoa apresentou exibições da Orquestra Jacques Klein, dos Irmãos Cruz e das pianistas Karina Toledo e Michelle Lucena.