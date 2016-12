Old Books Room disponibiliza EP nas plataformas digitais

16:33 · 26.12.2016 por Felipe Gurgel - Repórter

A banda cearense circulou em 2016, fazendo show pela programação do Festival DoSol (RN)

Seguindo no contrafluxo dos lançamentos musicais, os cearenses da Old Books Room relançaram seu último EP, em pleno Natal. Ontem (25), a banda disponibilizou "The Last Angry Boys In Town" (de 2015) nas plataformas digitais de streaming. As cinco faixas do disco agora estão no Spotify, Deezer, Google Play e no iTunes.

Formado por Reinaldo e Ricardo Ferreira (guitarras e vozes); Diego Fidelis (baixo), Felipe Portela (teclados) e Davy Nascimento (bateria), o Old Books Room tiveram, em 2016, uma passagem pelo Festival DoSol (RN, um dos mais importantes do circuito independente hoje) e se apresentaram pela última vez no ano durante a programação do festival "Reverbera - Música que alimenta", realizado no último dia 22, em Fortaleza.

Destaque

"The Last Angry Boys In Town" traz cinco faixas na linha do rock alternativo, com muita guitarra à frente na sonoridade e vocais em inglês. Destaque para a assobiável "My mind got sick (Uh uh uh)". A banda promete, em breve, o lançamento do videoclipe desta faixa.