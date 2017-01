OK Go lança clipe com críticas a Donald Trump

11:05 · 19.01.2017 / atualizado às 11:07

Desde o início das atividades, a banda OK Go procura lançar clipes engenhosos e criativos para suas músicas. Nesta semana, o grupo decidiu divulgar um vídeo para o cover de uma canção de Morrissey.

No clipe, trechos da música "Interesting Drug" são ilustrados com cenas de Donald Trump e algumas pessoas de sua campanha, como Mike Pence. Frases como "existem algumas pessoas em ascenção" e "elas estão salvando as próprias peles enquanto arruinam as vidas de outras pessoas" compõem a música.

Entretanto, a crítica do vídeo termina com uma mensagem de esperança: "São tempos difíceis, mas raiva e medo não são a resposta. Trabalhe para um mundo melhor".