Oi Futuro abre inscrições para patrocínios a projetos culturais

09:25 · 13.01.2017

Em 2015, o tradicional Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga foi um dos projetos patrocinados pela Oi Futuro ( ANDRÉA RÊGO BARROS/PCR )

A 14 ª edição do Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados já está com inscrições abertas, e podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), através do site do Oi Futuro. O programa destina recursos para financiamento total ou parcial de projetos aprovados em leis estaduais de incentivo à cultura seguindo duas linhas de seleção: uma para iniciativas de todo o País e outra voltada para a programação dos centros culturais do Oi Futuro, no Rio de Janeiro.

Sem divisões

Este ano, o Oi Futuro inova ao flexibilizar a forma de inscrição e de seleção de projetos. Nesse modelo de apresentação de propostas, não há divisão por categorias ou compartimentações entre as áreas culturais, valorizando a convergência de linguagens, a cocriação e a conexão entre pessoas e ideias. A mudança tem como objetivo estabelecer uma rede efetiva com os realizadores, para a promoção de trocas artísticas e de visões estéticas, abrindo espaço para novos modelos de produção.



“Com este edital, a Oi reafirma seu compromisso com a cultura brasileira e com a inovação, pois estamos sempre atrás de novas ideias, de propostas que nos surpreendam”, diz Roberto Guimarães, gestor de Cultura do Oi Futuro. “Valorizamos as ideias coletivas e individuais, buscamos a aproximação entre as pessoas e o estímulo ao compartilhamento de olhares, conhecimentos e vivências. Sonhamos com novos públicos, com todos os públicos”, completa.



A escolha dos projetos conta com a participação de uma comissão de seleção independente, composta por especialistas de distintos campos do conhecimento e de origem regional diversa, e envolve também a participação de profissionais do Oi Futuro e da Oi. O resultado será divulgado no site do Oi Futuro, em data a ser definida.