Oficina de Quadrinhos da UFC abre inscrições para novos alunos

11:28 · 30.01.2017 / atualizado às 11:41

Turma na aula de desenho acadêmico

A Oficina de Quadrinhos da Universidade Federal do Ceará (UFC) abre os trabalhos da tradicional seleção de novos alunos. A turma 2017 do curso tem início das aulas previsto para março e o teste escrito de seleção acontece no dia 11 de fevereiro.

O processo seletivo começa ao meio-dia da segunda-feira (30), com a inscrição somente por formulário online disponível no site da Oficina. Os 251 primeiros inscritos participam da etapa seguinte, que é a prova presencial.

Atuando como projeto de extensão, o curso é aberto à comunidade, independente dos participantes estudarem ou não na UFC. A única ressalva é que os alunos sejam maiores de 15 anos, pois os exemplos analisados em sala e a bibliografia recomendada exigem discussões um pouco mais aprofundadas sobre a linguagem dos quadrinhos.

Formato

Os selecioandos participarão do projeto durante um ano. As aulas acontecem todos os sábados, no turno da manhã. O curso é divido em 4 módulos (noções básicas, desenho de quadrinho, arte final e aprofundamento).

Em 2015, a Oficina de Quadrinhos completou 30 anos. O projeto foi criado pelo jornalista, ilustrador, designer gráfico e professor aposentado da UFC, Geraldo Jesuíno, e teve continuação nas mãos do também jornalista e professor da instituição, Ricardo Jorge.