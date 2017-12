Obskure lança novo trabalho na Praça do Rock Especial

11:39 · 14.12.2017 / atualizado às 14:27

Mais uma edição do projeto Praça do Rock promete esquentar a noite dos fãs deste gênero na capital. Neste sábado (16), às 18h, o Espaço Rogaciano Leite do Centro Cultural Dragão do Mar (CDMAC) recebe os grupos Obskure, Harmonist, Mary Virgin e The Good Garden. O evento é totalmente gratuito e esta versão especial de fim de ano da festa vai contar com o lançamento do EP "Sacrifice of The Wicked", mais recente trabalho do Obskure.

O novo trabalho traz também a música “Devil’s”, que integra o tributo brasileiro aos ingleses do Motorhead, lançado pela gravadora inglesa Secret Service Records, em julho de 2017. "Going to Brazil... a Brazilian Tribute to Motörhead" saiu em CD Duplo na Europa e deve chegar ao Brasil em janeiro de 2018.

"Tempos sombrios inspirados pela realidade brasileira e mundial, tendo como pano de fundo autoritarismo, corrupção, tirania e a reação de uma massa oprimida, dão o tom ao novo trabalho", explica os integrantes do sexteto cearense.

Capa do novo trabalho do Obskure

O trabalho gráfico do disco foi assinado pelo designer Daniel Gadelha e o EP será lançado nas plataformas de streaming e virtuais.O programa Praça do Rock é uma realização do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em parceria com a Associação Cultural Cearense do Rock (ACR).