Nova Saraiva adia inauguração

11:56 · 29.12.2016

Prestes a abrir uma nova loja em Fortaleza, a rede Saraiva busca caminhos para se renovar e manter a atuação em meio a um cenário de crise - assim como outras empresas do setor livreiro. A terceira loja no Ceará vai funcionar no North Shopping, num espaço de 650m², atendendo a uma demanda antiga da região.

A inauguração, porém, foi prorrogada. Inicialmente prevista apra hoje (29), deve acontecer apenas na primeira quinzena de janeiro, ainda sem data definida. O empreendimento foi destaque em matéria do Caderno 3