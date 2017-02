Nova diretoria da Vila das Artes é anunciada pela Secultfor

09:51 · 04.02.2017 / atualizado às 10:17

Equipamento da Prefeitura que acolhe o Programa de Formação em Cultura e Artes da Capital ( Nely Rosa )

Na noite da última sexta-feira (3), o secretário de Cultura de Fortaleza, Evaldo Lima, anunciou os nomes que devem compor a nova diretoria da Vila das Artes. Para o cargo de diretora geral do equipamento foi escolhida a gestora cultural Eliza Gunther. A coordenação da Escola Pública de Dança de Fortaleza terá à frente o professor e coreógrafo Gilano Andrade. Já a Escola Pública de Audiovisual contará com a gestão do professor de cinema, diretor cinematográfico e jornalista Nirton Venâncio.

Mesmo alegando que a gestão atravessa um "momento de redução de custeio na administração pública municipal", a Secultfor anunciou que não haverá corte de cargos na Vila das Artes. Segundo a nota, Evaldo Lima dará proridade à definição da feição jurídica da Vila das Artes e a realização de uma seleção pública para professores. Também será implementado um programa de formação de empreendedorismo voltado aos familiares dos alunos da escola.

Teatro e circo A Secultfor implantará uma Escola de Teatro e uma Escola de Circo, que já realizaram algumas ações dentro do programa da Vila das Artes. A coordenação da Escola de Teatro ficará a cargo da atriz e diretora Graça Freitas, formada pelo Colégio de Direção Teatral do Instituto Dragão do Mar e com Licenciatura em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Já a Escola de Circo terá à frente o ator e circense Breno Moroni, um dos fundadores e Diretor do Circo Voador no Rio de Janeiro e um dos criadores do Teatro-Circo no Brasil. Conselho

Outro destaque é a criação de um conselho composto por nomes cearenses e nacionais. O Conselho tem como objetivo colaborar com o processo de elaboração coletiva para a política pública municipal de arte e cultura, na qual a Vila das Artes será mantida como núcleo gestor e polo irradiador para essa política.

Como conselheiros estão: Manoel Rangel (Presidente da Ancine), Rosenberg Cariry (Cineasta); Flávio Sampaio (Professor, coreografo e pesquisador de dança); Gilmar de Carvalho (jornalista, escritor e pesquisador na área da cultura); Paulo Ess (Professor, ator e diretor). Também estão relacionados para contribuir para a construção do projeto pedagógico da Vila das Artes a coreografa Dora Andrade (Diretora da Edisca); Dodora Guimarães (pesquisadora, curadora das artes visuais e produtora); Romeu Duarte (Arquiteto), Neuma Figueiredo (Arquiteta), Paulo Linhares (Presidente do Instituto de Arte e Cultura do Ceará), Gylmar Chaves (Escritor), Fausto Nilo (Arquiteto e compositor), Humberto Cunha (Professor e pesquisador de direitos culturais), Preto Zezé (presidente nacional da Central Única de Favelas – Cufa Global), Hélio Leitão (advogado) e Descartes Gadelha (artista plástico, pintor, desenhista, escultor e músico), além de representantes da Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) e da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).