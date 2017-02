Nova direção da Vila das Artes será definida esta semana, promete secretário

15:52 · 02.02.2017 / atualizado às 16:03

Gestão da Vila das Artes passa por momento de reivindicações da classe artística ( Foto: Bruno Gomes (02/12/2013) )

Segundo o secretário de Cultura de Fortaleza, Evaldo Lima, o nome que assumirá a direção da Vila das Artes será anunciado ainda nesta semana. Em resposta às reinvindicações do movimento Vila Viva, que ocupou a Casa do Barão do Camocim nesta quinta (2), o titular da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) não adiantou quem será nomeado, mas responde que atenderá ao perfil de "um gestor cultural com capacidade técnica, administrativa e de diálogo com a cidade", observa.

corte de pessoal na Vila das Artes e que a Evaldo diz que não haverá nenhumna Vila das Artes e que a gestão pediu para suspender o aviso prévio dos funcionários que seriam demitidos anteriormente. Em entrevista por e-mail ao Diário do Nordeste, o movimento Vila Viva alega que "a Secultfor solicitou devolução do aviso prévio de sete dos funcionários demitidos no último dia 24, mas não entrou mais em contato, deixando a situação deles, cujo aviso acabaria dia 4 de fevereiro, ainda incerta".

Sobre a continuidade do projeto político-pedagócico da Vila das Artes, outro ponto de reivindicação da pauta do Vila Viva, Evaldo Lima observa que essas diretrizes serão discutidas com professores e "toda a comunidade que faz uso da Vila. A perspectiva agora é de absoluto respeito com este projeto. Qualquer mudança será construída coletivamente", adianta o secretário.

O movimento Vila Viva aponta que há prejuízo para essa continuidade, pois "alterar a direção e a coordenação de um espaço formativo com dez anos de atividade a partir de decisões de gestão política, sem um cuidadoso processo de transição, sem diálogo e sem a efetiva participação dos que compõem o espaço é simplesmente absurdo", contrapõe a manifestação.