Nordeste brasileiro é homenageado em obra de Marcelo Pimentel

15:31 · 13.09.2018 por Estadão Conteúdo

manifestação cultural com estampas florais e arabescos multicoloridos ( Foto: Divulgação )

A Editora Positivo acaba de lançar o segundo trabalho autoral do ilustrador e designer gráfico carioca Marcelo Pimentel. Em "A Flor do Mato", o autor traz uma história da Zona da Mata nordestina, reinterpretando grafismos do Maracatu Rural - manifestação cultural com estampas florais e arabescos multicoloridos, de grande personalidade e impacto visual, com forte presença no interior de Pernambuco.

A obra infantil de 48 páginas conta o mistério de uma figura feminina que habita as matas e as protege - uma crença de algumas áreas rurais do Nordeste - principalmente na Paraíba, Pernambuco e Ceará. Traiçoeira, a menina, conhecida como "Flor do Mato", pode tanto ajudar como prejudicar as pessoas que adentram a mata sem lhe pedir a devida licença

Pimentel já ilustrou aproximadamente trinta livros infantojuvenis, recebeu duas vezes o Selo Altamente Recomendável da FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil) e a menção The White Ravens, da Biblioteca Internacional da Juventude, em Munique.