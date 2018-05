Nonato Luiz e Adelson Viana apresentam o show 'Dobrado' em Juazeiro do Norte

08:32 · 09.05.2018

Nonato Luiz e Adelson Viana se apresentam hoje (9) em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. ( Foto: divulgação )

A unidade do Centro Cultural Banco do Nordeste em Juazeiro do Norte recebe, nesta quarta-feira (9), às 19h30, o acordeonista, pianista, compositor, arranjador e produtor musical, Adelson Viana e o violonista, compositor e também arranjador Nonato Luiz, para a apresentação do "Show Dobrado". Com entrada gratuita, a dupla apresenta o seu CD "Dobrado", que lançaram juntos em 2009.

Neste show, Adelson Viana e Nonato Luiz apresentam um repertório diversificado, passando por composições autorais e clássicos da música brasileira e universal. A dupla une o som do violão e os acordes da sanfona e passeiam entre o erudito e o popular.

O show é uma realização da Modo Maior Projetos Culturais e conta com o patrocínio do Banco do Nordeste e apoio do Ministério da Cultura via Lei Rouanet.

Perfil

O fortalezense Adelson Viana, toca do piano ao acordeom e já dividiu palco com artistas como Fagner, Zeca Baleiro, Dominguinhos, Jorge Vercillo, Elba Ramalho, Yamandu Costa, Paulo Moura, Renato Borguetti entre outros. No total, são oito álbuns lançados na carreira.

Nonato Luiz, nascido em Mangabeira, sul do Ceará, é internacionalmente reconhecido, e tem uma discografia formada de 35 títulos, formada em sua maioria por trabalhos autorais. É um ícone da música e do violão brasileiro.

Mais informações

Nonato Luiz e Adelson Viana - Show Dobrado. Nesta quarta-feira (9), às 19h30. No CCBNB de Juazeiro do Norte (Rua São Pedro, 337 - Centro). Gratuito. Contato: (88) 3512.2855