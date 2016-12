07:55 · 30.12.2016 por Folhapress

O elenco de "Fuller House": série volta no ano vindouro com novos episódios na Netflix ( Foto: Divulgação )

A Netflix anunciou que irá renovar a série "Fuller House" para uma terceira temporada. A notícia foi dada por um vídeo publicado no perfil da série no Twitter no sábado (24).

Ainda não há data confirmada para a estreia dos novos episódios - a segunda temporada estreou no início de dezembro -, mas o serviço de vídeos sob demanda afirma que eles serão exibidos em 2017.

A série é derivada da comédia "Três É Demais", sucesso televisivo durante os anos 1980 e 1990 que lançou as gêmeas Olsen ao estrelato - apesar disso, elas não retornaram no elenco da nova produção.