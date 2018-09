Netflix divulga primeiro trailer de Faroeste dos irmãos Coen

12:23 · 14.09.2018 / atualizado às 12:31

Tim Blake Nelson vive o protagonista ( divulgação )

Os diretores e roteiristas Ethan e Joel Coen retornam ao gênero faroeste com "The Ballad of Buster Scruggs", próxima aposta do serviço de streaming Netflix. Originalmente concebido como uma minissérie, a obra foi remontada pelos realizadores e será lançado como um longa-metragem composto por seis curtos contos.

A produção venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza 2018. Tim Blake Nelson, em sua segunda colaboração com os cineastas após "E aí Meu Irmão, Cadê Você?!", interpreta o personagem-titular. Outros nomes de peso estão no elenco como James Franco, Brendan Gleeson, Zoe Kazan, Liam Neeson e Tom Waits.

Veja o trailer

Como o projeto foi transformado de uma minissérie para um longa, a Netflix decidiu lançar a produção nas telonas para credenciá-la ao Oscar e às outras cerimônias da temporada de premiações 2018/2019. No Brasil, no entanto, o filme será lançado diretamente na plataforma no dia 16 de novembro.