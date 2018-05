Nayra Costa faz tributo a Ella Fitzgerald

12:27 · 03.05.2018 / atualizado às 14:30

Nayra Costa apresenta pela segunda vez no palco do Jazz em Cena o Tributo à Ella Fitzgerald. ( Foto: Divulgação/Leo Andrade )

Neste sábado (5), às 19h, Nayra Costa e Quarteto de Jazz retornam ao projeto Jazz em Cena para fazer uma homenagem a Ella Fitzgerald, uma das mais importantes cantoras populares do Jazz nos Estados Unidos.

O ponto de encontro é Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), que em 2017, também recebeu esse mesmo tributo e a pedidos do público ganha uma nova apresentação.

Com entrada gratuita, o público poderá ouvir sucesso como: "Cry me a river", "Summertime", "Dream a little, dream of me", "The nearness of you", "Cheek to cheek", "I get a kick out of you", "But not for me", "How high the moon", que fizeram sucesso na voz de Ella.

Apresentação

No sábado, a cearense Nayra Costa e Marcio Resende (saxofone), Tito Freitas (piano), Rian Batista (contrabaixo) e Vitorio Cavalcante (bateria), do Quarteto de Jazz se apresentam no equipamento cultural.

"É um grande prazer reapresentar esse show, que ultralotou o CCBNB na primeira vez em que fizemos, e mostrar ao público esse repertório maravilhoso, eternizado na voz da grande Ella Fitzgerald", desta Nayra Costa.

"Ella é uma das cantoras que mais admiro.Uma intérprete que me marcou muito e é uma grande oportunidade compartilhar com todos essa influência", finaliza.

Na parte do figurino, a cantora usa roupas assinada pelo brechó Roxy Vintage. Nayra Costa preparou toda uma cena especial e traz ao palco elementos retrô das grandes divas do jazz.

Mais informações

Jazz em Cena - Show "Nayra Costa - Tributo a Ella Fitzgerald". Neste sábado (5), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) (R. Conde d'Eu, 560 - Centro). Gratuito. Contato: (85) 3209.3500