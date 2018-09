Museu da Fotografia Fortaleza realiza Oficina de Fotografia para Celular

13:33 · 21.09.2018

Curso será 100% prático e alunos visitarão Passeio Público e Mercado dos Peixes

Neste domingo (23), o Museu da Fotografia Fortaleza organiza Oficina de Fotografia para Celular. Realizada pelo pesquisador e fotógrafo Thiago Braga, a formação ajudará o aluno a manusear o celular ou tablete com facilidade e precisão, a entender o comportamento da luz, sua direção e intensidade, e compreender a importância do ato fotográfico na contemporaneidade.

O objetivo é introduzir conceitos básicos de fotografia aos alunos, com o intuito de promover e fomentar a prática da fotografia. No total, serão quatro horas de curso, que será 100% prático, no Passeio Público e no Mercado dos Peixes. Os alunos se deslocarão, juntamente com o professor, em ônibus disponibilizado pelo MFF. Podem se inscrever pessoas que tenham interesse em fotografia, história da arte ou em artes visuais em geral, utilizando celular ou tablet com câmera.

Metodologia

A aula será 100% prática, com exercícios que utilizam as principais ferramentas disponíveis nos celulares de hoje em dia. Entre as técnicas e temas estudados estão Fotometria, Foco, Macro, Múltiplos disparos, Panorâmica, Slow Motion, Time Lapse, Uso criativo do flash e zoom.

Perfil

Professor e fotógrafo, Thiago Braga é formado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e mestre em comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), onde desenvolveu pesquisas sobre estética fotográfica e filosofia da fotografia. Diretor de pesquisa e intercâmbio do Instituto da Fotografia (Ifoto), lecionou no Porto Iracema das Artes, hoje trabalha na Travessa da Imagem e ministra oficina no Museu da Fotografia de Fortaleza.