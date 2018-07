Morre o quadrinista Steve Ditko, co-criador do Homem-Aranha

14:47 · 07.07.2018

Primeira aparição do personagem ocorreu na revista "Amazing Fantasy #15 (Agosto de 1962)

Considerado uma lenda no meio dos quadrinhos norte-americanos, Steve Ditko morre aos 90 anos. A informação foi confirmada pela polícia de Nova York ao site da publicação "The Hollywood Reporter" na sexta-feira (6). O quadrinista foi encontrado em seu apartamento em Nova York no dia 29 de junho, mas a confirmação da morte aconteceu apenas ontem na sexta-feira (6). Segundo outro site ligado ao universo do entretenimento, o TMZ, o co-criador do popular Homem-Aranha sofreu um ataque cardíaco.

Em 1961, Ditko era ilustrador da Marvel Comics e ao lado do editor chefe, Stan Lee, ajudou a criar a história de um herói adolescente com poderes aracnídeos. Todo o visual do personagem foi pensado pelo artista, desde o uniforme azul e vermelho até o lançador de teias. Além do "cabeça de teia" , o realizador elaborou vilões como Doutor Octopus, Homem-Areia, Lagarto e Duende Verde.

Trajetória

Dois anos depois, também ao lado de Lee, Ditko criou o psicodélico Doutor Estranho, um mago que protege o planeta de ameaças místicas. Além da Marvel, Ditko trabalhou em outras editoras, entre elas a rival DC. O quadrinista retornou à Casa das Ideias em 1979 e continuou como freelancer durante os anos 1990. Uma de suas últimas criações pela marvel é a Garota-Esquilo, que se tornou mais popular recentemente.

Avesso a badalações, Ditko raramente deu entrevistas e nunca participou das campanhas de divulgação dos filmes do Homem-Aranha e do Doutor Estranho.