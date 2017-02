Morre o artista plástico Sérvulo Esmeraldo, aos 87 anos

20:33 · 01.02.2017 / atualizado às 20:52

O Ceará perdeu uma de suas figuras mais ilustres na noite desta quarta-feira (1º), dia em que Sérvulo Esmeraldo, o escultor, gravador e desenhista que tanto fez pelas artes plásticas do Estado, morreu aos 87 anos. Ele, que estava internado desde o último dia 17 de janeiro, acabou falecendo vítima de falência múltipla de órgãos.

O artista havia sido internado em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e estava em processo de recuperação. O velório será nesta quinta-feira (2), a partir das 8h, no Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado.

Nascido em 1929, Sérvulo teve seu primeiro contato com as artes plásticas através dos poucos livros que encontrava na Biblioteca Pública do Crato, município onde nasceu. “Sabia que o fazer passava pelo aprender a fazer. Parece tão evidente”, escreveu em “A Linha e a Luz”, derradeiro livro sobre o escultor, sua vida e obra.

Após aprender a arte que tanto lhe encatva, a sensibilidade de seus trabalhos esteve sempre atrelada a cálculos, equações e estudos, desde as rodas d'água construídas no sítio cratense às esculturas monumentais como os “Quadrados” (1987), ainda instalado no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará.

Sereia de Ouro

Idealizou, em Fortaleza, a Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras, da qual foi curador em 1986 e 1991. Neste mesmo ano, foi contemplado com o Troféu Sereia de Ouro, do Sistema Verdes Mares, por sua imponderável contribuição às artes no Ceará.

Em novembro do ano passado, 80 obras do cearense foram expostas em Basileia, na Suiça, reunidas sob o tema “Os anos europeus de Sérvulo Esmeraldo: 1957-1975”. Enquanto isso, um mês depois, em Fortaleza, a escultura “Monumento ao Jangadeiro” voltava ao seu lugar costumeiro, o calçadão da beira-mar, após reforma do espaço e restauração da obra.

Atualmente, algumas obras do artista também estão em exposição Coleção Airton Queiroz, no Espaço Cultural Unifor.

Repercussão

Segundo Nathalia Guimarães, coordenadora do Sobrado Dr. José Lourenço e amiga da família, a morte do artista plástico foi recebida com surpresa. Ela lembrou que a última grande exposição de Sérvulo foi realizada em seu município de origem. "Uma das ultimas exposições dele, a última bem registrada, foi "Sérvulo Esmeraldo: A linha, A Luz, o Crato", foi realizada no município que ele tanto amava. Ele costumava dizer que tudo começa no Crato. Agora, neste momento, pode-se dizer que também se finaliza no Crato", destacou.

Nathalia ressaltou que a arte de Sérvulo estará sempre com os cearenses, já que figura em diversos espaços públicos. "Ele foi um artista incrível. Ele estava produzindo até pouco tempo e era documentado quase todo dia pela esposa dele, que colocava nas redes sociais. Ele estava em constante reinvenção", finalizou.

Em nota, o secretário de Cultura do Estado, Fabiano dos Santos Piúba, lamentou a morte de Sérvulo e disse que o artista "deixou de presente um legado maravilhoso e em constante expansão, graças aos seus incansáveis esforços como artista dos traços, das linhas, um eterno brincante com a luz".

Preservação do Patrimônio

O secretário também destacou que o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, o Coepa, abriu o processo de tombamento provisório do Casarão Bebida Nova, na zona rural do Crato, onde Sérvulo nasceu e que pode se tornar um centro de referência e memória de sua obra. "Ao visitar o Casarão dos Esmeraldos, pudemos compreender o trabalho do artista na linha imaginária entre a casa e a Chapada do Araripe", acrescentou.

Com informações de Mayara de Araújo.