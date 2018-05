Morre cantor brega José Ribeiro, aos 84 anos, em Pindoretama

15:36 · 09.05.2018 / atualizado às 16:12

O cantor brega José Ribeiro morreu, aos 84 anos, no fim da manhã desta quarta-feira (9), no município de Pindoretama, no Ceará. O falecimento se deu por volta das 11h40 da manhã, segundo informação confirmada pelo hospital municipal da cidade, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Vivendo em Pratiús, distrito de Pindoretama, José Ribeiro teve um ataque cardíaco fulminante no mercantil do qual era dono na localidade, após passar mal e reclamar de falta de ar. A esposa do cantor ligou para o hospital da região, solicitando uma ambulância. A equipe médica do hospital de Pindoretama fez os procedimentos de reanimação, mas não houve êxito.

José Ribeiro passou a morar em Pindoretama há 2 anos, de acordo com Luziane Ramos, que é sobrinha da esposa dele. "Desde muitos anos ele convivia com a minha tia, mas era a distância. Quando ele estava por perto, mantinha contato com ela. Mas faz 2 anos que ele decidiu se mudar para a cidade e morar com minha tia", afirma Luziane.

O músico continuava fazendo shows e viajando normalmente, de acordo com Luziane. No fim de março, por exemplo, se apresentou nos festejos de Pratiús. Velório O corpo do cantor será velado no Ginásio de Pratiús, na quinta-feira (10), a partir das 7h. O sepultamento está marcado para as 16h30, no município de Pindoretama.

José Cipriano, nome de batismo de José Ribeiro, é natural de Barbacena, interior de Minas Gerais. Ficou conhecido nacionalmente por diversas músicas, mas a de maior sucesso foi "A Beleza da Rosa".