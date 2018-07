Morre, aos 101 anos, Nancy Barbato Sinatra, primeira mulher de Frank Sinatra

11:19 · 14.07.2018 / atualizado às 11:21 por Folhapress

( AFP )

Nancy Barbato Sinatra, primeira mulher do cantor Frank Sinatra, morreu nesta sexta-feira (13). A informação foi divulgada pela própria filha do casal, a cantora Nancy Sinatra, em sua conta do Twitter.

"Minha mãe faleceu em paz esta noite, aos 101 anos. Ela foi uma bênção e a luz da minha vida. Vá com Deus, mamãe. Obrigado por tudo", disse a cantora em seu perfil.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙 — Nancy Sinatra (@NancySinatra) 14 de julho de 2018

Nancy nasceu em 25 de março de 1917, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e foi casada com Frank por 12 anos. O casal teve três filhos e se divorciou em 1951, depois que o cantor de "New York, New York" e "My Way", entre outros sucessos, teve uma série de casos extraconjugais divulgados na imprensa de Hollywood.

Dez dias após a separação, o cantor, falecido em 1998, se casou com a atriz Ava Gardner. Nancy não se casou novamente.

Em seu twitter, a filha do casal, Nancy Sinatra, publicou uma homenagem no site da família sinatrafamily.com, com uma foto de sua mãe e a frase "obrigado por tudo o que você fez por nós e pleo mundo".

A causa da morte não foi divulgada pela família.