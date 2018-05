13:13 · 04.05.2018 / atualizado às 13:17

O designer Alexandre Wollner morreu nesta sexta-feira (4), aos 89 anos em São Paulo. Ele estava internado desde o último dia 1º em decorrência de um AVC no Hospital São Paulo.

Considerado o pai do design moderno, Wollner criou a partir dos anos 1950 identidades visuais que ficaram no imaginário do país, como o símbolo do banco Itaú e as antigas embalagens das sardinhas Coqueiro. Ele deixa a mulher e um filho.