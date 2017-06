Morre Adam West, o Batman da série de TV dos anos 1960

13:34 · 10.06.2017 / atualizado às 13:37

Adam West, o eterno Batman da série de TV dos anos 1960, morreu na noite da última sexta-feira (9), aos 88 anos. A informação foi confirmada pela família através da página oficial do ator. "É com grande tristeza que estamos compartilhando esta notícia... Adam West morreu pacificamente ontem à noite após uma curta, mas valente batalha contra a leucemia. Ele era um pai, marido, avô e bisavô amoroso. Não há palavras para descrever e nós sabemos que você também sentirá falta dele. Queremos que você saiba o quanto seu amor e apoio significaram para ele ao longo dos anos. Abrace seus entes queridos hoje", encerrou o comunicado.

Nascido William West Anderson (Seattle, 19 de setembro de 1928), o ator e dublador estreou na carreira artística em 1957, no filme "A Ilha do Terror", mas não teve o nome creditado. Participou de inúmeros seriados de televisão, mas ficou mesmo conhecido pelo papel de Batman na série que foi ao ar de 1966 a 1968. Ao longo de seis décadas de atividade, participou de um total de 193 produções.

Sucesso

Com as famosas onomatopeias ("Wham!", "Pow!" e "Crash"), vilões coloridos e um tom totalmente atrevido, o seriado "Batman" tornou-se uma surpresa após a estreia no Canal ABC em 1966. A produção virou símbolo da cultura pop e do kitsch daquele tempo. No entanto, a imagem de West como o super-herói e seu alter ego, Bruce Wayne, tornaram difícil para ele conseguir outros papeis ao longo da carreira. Muito dos trabalhos posteriores ficaram ligadas ao universo do personagem.

(West e o parceiro Burt Ward como Robin)

West criticou as versões mais obscuras do herói criado por Bob Kane (1915-1998), começando com as adaptações dirigidas por Tim Burton a partir de 1989, e seguidas pela recente trilogia de Christopher Nolan. As gerações mais novas conheceram seu trabalho através da série animada "Uma Família da Pesada", onde ele deu voz ao prefeito de Quahog, que também se chama Adam West. Em 2016, West reprisou seu papel como Batman em um filme animado e sua voz poderá ser ouvida novamente como o Morcego em "Batman vs Duas-Caras", que chega ao mercado de home video esse ano.

Assista a icônica abertura do seriado