Médium e escritor Luiz Gasparetto morre aos 68 anos

08:14 · 04.05.2018 / atualizado às 08:22 por Estadão Conteúdo

"Não tenho medo de morrer porque convivo com fantasmas o dia inteiro", afirmou Gasparetto quando tornou público seu estado de saúde ( Foto: Divulgação Facebook )

O médium e escritor espírita Luiz Gasparetto, de 68 anos, morreu nesta quinta-feira (3) depois de uma luta contra um câncer de pulmão. Ele era filho da também médium e escritora Zibia Gasparetto. As primeiras notícias de Luiz Gasparetto foram divulgadas em sua página no Facebook.

A publicação trazia um texto de consternação espiritual: "Luiz Gasparetto, o homem que deixa na Terra, seu legado de espiritualidade. Foram mais de 30 livros publicados, milhares de palestras em diversas cidades do mundo, muitas vidas e corações tocados por seus ensinamentos, e ele gostaria que você se lembrasse de que, melhorar o mundo, começa com a melhora de si mesmo. Faça acontecer! No mundo espiritual, tudo tem começo e meio. O fim só existe, para quem não percebe o recomeço. Nosso espírito é eterno. Feliz recomeço, Gaspa!", diz o texto.

Em fevereiro, um vídeo publicado na mesma página trazia o médium revelando seu estado de saúde e falando em escuridão. "Não estou triste nem abatido. Estou diagnosticado fisicamente com câncer no pulmão. Não tenho medo de morrer porque convivo com fantasmas o dia inteiro", afirmou.

"Morrer não significa que essa escuridão não vai seguir comigo. Morrer não é a solução. Deixei de alguma forma minha ignorância penetrar em mim um ressentimento, por exemplo. Não tanto com pessoas, mas com a vida", escreveu.

Velório

Segundo a página oficial de Gasparetto no Facebook, o velório será realizado nesta sexta-feira (4), de 10h às 15h, no memorial Parque Paulista (Rua Suécia, 56), em São Paulo.