Massimo Canevacci participa de palestra gratuita no Dragão

12:39 · 17.01.2017 / atualizado às 12:48

Massimo Canevacci: estudos sobre metrópoles, cidades polifônicas, sincretismos e Antropologia da Família ( Divulgação )

Até o dia 18 de fevereiro, o programa “Férias no Dragão – Ceará em Alta” apresenta diferentes atrações ligadas à música, teatro, dança, cinema e artes visuais. Com atividades, na maioria gratuitas e realizadas nos vários espaços do equipamento localizado na Praia de Iracema, a iniciativa também conta com a realização de debates e oficinas.

Nesta quarta-feira (18), às 19h, no Auditório do Dragão do Mar, o aclamado antropólogo e escritor italiano Massimo Canevacci ministra a palestra "Arte, Cidade e Narrativas Visuais”. Realizado em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), a conferência ainda conta com a participação da socióloga e professora da UFC, Glória Diógenes.

A noite ainda apresenta o lançamento do Dossiê Especial da Revista de Ciências Sociais da UFC, volume 47, número 1.O acesso é gratuito e as vagas são limitadas à capacidade do espaço.

Massimo Canevacci

Professor de Antropologia cultural da Universidade La Sapienza, em Roma, Canevacci integra o Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP). O etnógrafo é criador e diretor da revista Avatar e da revista eletrônica ZON/A, especializada em temas ligados à antropologia, comunicação e artes visuais.

Em 1995, recebeu o titulo de Comendador da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, pelas mãos do então presidente Fernando Henrique Cardoso, por conta da pesquisa em intitulada "A Cidade Polifônica". Nesse premiado ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana de São Paulo, ele fala sobre o perder-se urbano, a partir de sua própria experiência quando da primeira vez que esteve naquela capital, no ano de 1984.

Revista Ciências Sociais

A Revista de Ciências Sociais da UFC é vinculada ao Departamento de Ciências Sociais e divulga os resultados de pesquisas empíricas e teóricas em antropologia, sociologia e ciência política. Atualmente, a Revista conta com um corpo editorial de projeção nacional e internacional.

