10:27 · 18.09.2018 / atualizado às 10:43

A Marvel Studios divulgou na manhã desta terça-feira (18) um teaser trailer de "Capitã Marvel". Além do vídeo, a empresa divulgou também o primeiro pôster para divulgação do filme, que ganhou data de estreia no Brasil para o dia 7 de março de 2019.

Além de Brie Larson (capitã Marvel), o filme traz no elenco Samuel L. Jackson, Jude Law, DeWanda Wise e Ben Mendelsohn. O roteiro é de Robertson-Dworet (Tomb Raider: A Origem) e a direção está nas mãos de Anna Boden e Ryan Fleck.

Confira: