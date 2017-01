"Logan" terá compositor de "Wolverine: Imortal"

11:06 · 02.01.2017

"Logan" será o último filme de Hugh Jackman no papel de Wolverine. ( Foto: Divulgação )

Durante uma discussão com um fã no Twitter, o diretor James Mangold revelou que o último filme de Hugh Jackman como Wolverine teria Marco Beltrami (Wolverine: Imortal) na trilha sonora. O fã reclamava justamente da ausência do compositor, ao que Mangold respondeu com: "Engraçado, achei que tivesse visto o Marco trabalhando no meu set hoje" e, em seguida, "Relaxe. Marco está compondo a trilha do filme".

Logan, dirigido por Jamens Mangold e com Patrick Stewart no elenco é o terceiro filme solo do mutante Wolverine e chega aos cinemas em 3 de março.