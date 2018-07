13:23 · 16.07.2018 por Folhapress

Já tendo trabalhado juntos, é a primeira vez, porém, que Maurício de Sousa e Ziraldo (acima) unem seus mais famosos personagens (abaixo). ( Fotos: Divulgação )

Os desenhistas Ziraldo e Maurício de Sousa vão lançar no próximo dia 4 de agosto um livro reunindo pela primeira vez seus famosos personagens Mônica e Menino Maluquinho.

A obra, feita em parceria com o autor Manuel Filho, mostra as aventuras dos dois após encontrarem em barras de chocolate bilhetes dourados para visitar a Montanha Mágica -história semelhante a de "A Fantástica Fábrica de Chocolate".

Para completar a diversão, Mônica leva Cebolinha, Cascão, Magali e Franjinha (com o inseparável Bidu) na visita. Já o Menino Maluquinho tem a companhia de Julieta, Bocão, Junim e Lúcio. Junto, o grupo vai enfrentar perigos e fazer descobertas.

"Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica" (Melhoramentos) será lançado na Bienal do Livro de São Paulo, que acontece entre os dias 3 e 12 de agosto, onde os desenhistas participarão de um bate-papo e de uma sessão de autógrafos no dia do lançamento.

Ziraldo e Maurício de Souza já trabalharam juntos, mas nunca uniram seus personagens. Em "O Maior Anão do Mundo", Ziraldo aparecia como autor, enquanto Maurício de Souza ficou responsável pelas ilustrações. Já em "O Reizinho do Castelo Perdido", os dois inverteram os papéis. Os livros foram lançados pela Melhoramentos.