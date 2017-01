Livro inspirado em notas inéditas de Mark Twain é lançado

07:30 · 27.01.2017 por Folhapress

O escritor americano Mark Twain (1835-1910): arquivos com obras inéditas do artista devem ganhar as livrarias em breve.

As anotações inéditas de uma história que o escritor americano Mark Twain contava para suas filhas inspiram um novo livro infantil, "The Purloining of Prince Oleomargarine", que chega agora às livrarias americanas.

O Museu Casa de Mark Twain, no Estado americano de Connecticut, espera que o lançamento ajude a disseminar a obra do autor entre novos leitores - e também gere recursos para a instituição sediada na residência do escritor, que não tem fins lucrativos.

O livro tem como base as anotações que um pesquisador encontrou no arquivo de Twain, guardado na Universidade de Berkeley. Quando a instituição de ensino resolveu publicar a obra, seu reitor decidiu que o museu atuasse como agente literário.

"Não é segredo que eles precisam de recursos. Se o livro vai render algo, Mark Twain aprovaria que esse dinheiro fosse para sua casa", disse o reitor.

O livro conta a história de um menino que recebe, ao comer uma flor nascida de uma semente mágica, o dom de conversar com os animais. O personagem se junta aos bichos para resgatar um príncipe sequestrado.

A obra terá 152 páginas ilustradas, e a história das anotações foi completada por Philip e Erin Stead. O reitor de Berkeley disse que ainda há outra obras inéditas no acervo do autor por serem publicadas.