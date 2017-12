'Legend', de Bob Marley, bate recorde de álbum mais vendido nos EUA

19:59 · 22.12.2017 por Agence France-Presse

O álbum "Legend", de Bob Marley and the Wailers, uma coleção póstuma de sucessos que consolidou a lenda deste ícone do reggae, alcançou um recorde histórico, ao completar 500 semanas na lista das mais vendidas nos Estados Unidos.

A compilação, lançada pela primeira vez em 1984, situou-se na posição 170 da lista Billboard 200 na semana de 14 de dezembro, segundo o serviço Nielsen Music, após a publicação da lista completa.

"Legend" consolida, assim, seu lugar como o segundo álbum com mais semanas não consecutivas neste ranking, antecedido apenas por "The Dark Side of the Moon", de Pink Floyd , que permaneceu na lista 934 semanas desde 1973 e que, na última classificação, aparece no 196º lugar.

"Legend", lançado três anos depois da morte de Marley aos 36 anos, traz os temas mais populares do artista jamaicano, inclusive "Get Up, Stand Up" "No Woman, No Cry" e "Redemption Song".

O álbum, que levou Marley às gerações mais jovens que não o conheceram em vida, vendeu mais de 15 milhões de cópias nos Estados Unidos, mas não entrou na lista dos 10 mais vendidos até 2014, após uma venda on-line.

No Reino Unido, "Legend" se manteve 12 semanas como número um e um total de 803 semanas no Top 100, mantendo uma pequena distância com os grandes sucessos e Abba e Queen.