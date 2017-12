Laura Pausini fará show pela primeira vez na região Nordeste

08:57 · 18.12.2017 / atualizado às 09:10

Laura Pausini passará com sua turnê 2018 pela primeira vez no Nordeste. ( Foto: Reprodução/Facebook )

O presente de natal chegou mais cedo para os fãs de Laura Pausini. Na noite deste domingo (17), em sua conta oficial, a cantora italiana divulgou o lançamento do seu novo trabalho e as datas da sua nova turnê (World Tour 2018). A grande novidade é que pela primeira vez a cantora fará um show no Nordeste.

Sempre de fora das turnês da artista, os fãs tinham o anseio de trazer a cantora para a região nordestina. A cidade escolhida foi Recife (PE) e o show está marcado para acontecer no dia 25 de agosto no Classic Hall.

Dessa vez, Laura Pausini passará por três regiões, diferente do que acontecia em outras turnês, em que a artista se concentrava no eixo Rio-São Paulo. Além de passar por São Paulo nos dias 20 e 21 (CitiBank Hall), Laura passará também por Brasília, no Teatro Guimarães, no dia 23, atendendo também a região Centro Oeste.

O novo álbum está previsto para ser lançado nos primeiros meses de 2018,mas antes do carnaval os fãs já devem ter um gostinho do que vem por aí, já que a cantora deve lançar um dos singles antes do lançamento oficial do disco.

Neste ano, a cantora participou novamente do programa La Voz México, a versão latina do The Voice. O vencedor foi o tenor Luis Adrián, que estava na equipe de Laura Pausini (#equipolaura), anunciado também neste domingo (17), quando aconteceu a final do programa musical.

Carreira

Laura Pausini foi revelada em 1993, no Festival de Sanremo, que até hoje é um dos mais improtantes eventos da Itália, revelando artistas italianos para o mundo. Com a música La Solitudine a cantora italiana deslançou e logo também conquistaria o mundo.

No começo do ano Laura Pausini havia saído de sua gravadora, a Warner Music, mas em junho, renovou o contrato, retornando à empresa que desde o início de sua carreira, em 1993, ficou responsável pela carreira da cantora e a pubicação de seus mais de 25 álbuns.