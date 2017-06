K-pop World Festival está com inscrições abertas para a Seletiva de Fortaleza

10:20 · 08.06.2017 / atualizado às 10:25

K-pop em Fortaleza, no ano passado: Seletiva local do evento faz parte da programação do Sana 2017 ( Foto: Yago da Silva Resende/Divulgação )

A organização do K-pop World Festival recebe inscrições, até o próximo sábado (10), para as categorias dança e canto, como parte da Seletiva de Fortaleza. A capital cearense foi a cidade escolhida para a realização das finais regionais do evento, considerado o maior concurso de música pop coreana do mundo.

Organizado pela Embaixada da República da Coreia no Brasil e pelo Comitê KoreaON, o K-pop está agendado para acontecer no próximo dia 15 de julho, dentro da programação do Sana, no Centro de Eventos do Ceará (Edson Queiroz).

Os interessados na Seletiva local devem se inscrever através do site koreaonbrazil.com. Dentre os pré-requisitos, a organização pede que mandem vídeos dançando, ou cantando, com no máximo cinco minutos de duração.

Entre os selecionados na 1ª etapa, 10 serão da categoria de dança e outros 10 da categoria de canto. Os dois primeiros colocados de cada categoria serão premiados. A etapa regional também conta com uma colocação especial, o Grande Prêmio, e a categoria Popularidade; totalizando, assim, R$ 12.000 em premiações.

Além disso, o vencedor das categorias dança ou canto nesta seletiva passará por mais uma etapa online a ser julgada pela emissora coreana KBS. Caso passe desta etapa, o grupo pode se apresentar na edição do K-pop na Coreia, para um público de cerca de 20 mil pessoas.

Mais informações

Inscrições abertas para a Seletiva Fortaleza do K-pop World Festival 2017. Até sábado (10), através do site koreaonbrazil.com. O festival de música pop coreana terá sua edição fortalezense dentro da programação do Sana, que acontece de 14 a 16 de julho, no Centro de Eventos do Ceará (Edson Queiroz). Sobre o Sana: portalsana.com.br