Itaú Cultural financiará grupos de teatro universitário do País para participar de mostra em SP

14:56 · 17.09.2018 por Roberta Souza - Repórter*

Galiana Brasil, gerente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural: "Toda convocatória propõe uma escuta". ( Foto: Agência Ophelia )

Estudantes de cursos técnicos e universitários que fazem teatro e estão espalhados por todo o território nacional terão uma nova oportunidade de difundir suas produções mais recentes. Isso porque o Itaú Cultural abre a partir desta quarta-feira (19) a convocatória a_ponte – cena do teatro universitário, com o objetivo expresso de fazer um apontamento do que vem sendo produzido em diferentes lugares do País e promover um intercâmbio numa mostra que acontece em janeiro de 2019, no palco do instituto, sediado em São Paulo.

As inscrições ficam abertas até o próximo dia 22 de outubro e podem inscrever-se apenas estudantes matriculados, no período de inscrição da convocatória, em instituições de ensino superior, escolas técnicas de nível médio ou escolas independentes de teatro no Brasil. É necessário que apenas um dos participantes, que esteja na ficha técnica do grupo, realize a inscrição como pessoa física, em nome de todos.

As despesas com passagens terrestres ou aéreas, hospedagem e alimentação dos artistas de fora de São Paulo serão custeadas pelo instituto no período da mostra, que ocorre entre 24 de janeiro 9 de fevereiro de 2019, com apresentação de espetáculos, além de debates e oficinas. Mas, para ficar durante os dez dias corridos, somente dois representantes de cada grupo serão financiados. Os demais, apenas, na ocasião de apresentação do trabalho.

Uma pergunta também será lançada para júri popular, na internet, questionando qual dos dez espetáculos selecionados, na opinião do público, poderá voltar para fazer temporada em São Paulo noutro momento. “Essa volta tem a ver com o tempo de respiro dos trabalhos. Queremos ampliar o tempo de vida deles”, adiantou a gerente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural, Galiana Brasil.

Diversidade geográfica e de formatos será pautada na mostra

Para Galiana “toda convocatória propõe uma escuta”, e, também nesse sentido, estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (17), além de jornalistas, críticos teatrais e professores de universidades de Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Cada qual deu sua contribuição, inclusive no aperfeiçoamento dessa “convocatória-piloto”.

“É uma prerrogativa nossa que a mostra de janeiro conte com representantes de todas as regiões”, destacou Galiana, valorizando ainda o caráter pedagógico desse encontro. “Nosso ponto de partida é esse mosaico, esse disparate que o Brasil é, que a formação do Brasil é. Queremos ser fiel a isso na escolha dos grupos que virão”, adianta a gerente. “Lembrando que o ‘inacabado’ faz parte desse tipo de cena”, completa. A comissão avaliadora nomeada pelo Itaú Cultural contará com até seis profissionais das artes cênicas e de outras áreas relacionadas, e escolherá no máximo 10 espetáculos. O resultado estará disponível no site dia 30 de novembro.

Cada trabalho será avaliado pela singularidade de sua poética (performances também estão previstas na convocatória), apuro técnico e viabilidade para adaptar-se aos espaços físicos disponíveis para a realização das apresentações no instituto. São eles: a Sala Multiuso – apropriada para receber espetáculos intimistas, podendo ser montada de várias formas dependendo da disposição das cadeiras – e a Sala Itaú Cultural, um auditório com 224 lugares. As obras não precisam ser inéditas. Podem ser de textos em domínio público, autorais, criações coletivas. O importante é respeitar as questões legais de direitos autorais.

Ainda durante a realização da mostra, os críticos teatrais Kil Abreu e Beth Néspoli, do veículo especializado Teatrojornal, ministrarão a oficina Apontamentos da Cena. Dedicada a alunos de jornalismo, as aulas serão um espaço de fruição, onde conversarão sobre técnicas para a criação de um texto crítico. Os inscritos e selecionados para participarem acompanharão os espetáculos apresentados, a fim de escreverem críticas sobre esses trabalhos. Não haverá ajuda de custo para esse público específico.

Mais informações

Lançamento convocatória a_ponte - cena do teatro universitário

Inscrições: de 19 de setembro a 22 de outubro

Realizadas exclusivamente pelo site http://itaucultural.formstack.com/forms/a_ponte

Divulgação do Resultado: dia 30 de novembro, no site do Itaú Cultural

Realização do festival: de 24 de janeiro a 3 de fevereiro de 2019

Dúvidas: artescenicas@apps.itaucultural.org.br.

*A jornalista Roberta Souza viajou a São Paulo a convite do Itaú Cultural