Iris Mittenaere conquista o título de mulher mais bonita do mundo

00:15 · 30.01.2017

Miss França foi coroada a mais bela do mundo. ( Foto: Tom Starkweather/Miss Universe )

Iris Mittenaere, representante da França, conquistou o título de Miss Universo 2016 na noite deste domingo, dia 29. A candidata desbancou 85 concorrentes em uma disputa emocionante. A brasileira Raissa Santana não conseguiu avançar do top 13.

Além da coroa avaliada em aproximadamente US$ 120 mil, a modelo levou para casa um prêmio no valor de US$ 250 mil, um ensaio exclusivo, um salário considerável e um ano de aluguel em um apartamento luxuoso.

Evento

Pelo segundo ano consecutivo, o comediante Steve Harvey comandou a festa máxima da beleza. Assim que entrou no palco, ele relembrou a gafe cometida no ano passado, quando anunciou erroneamente a colombiana como vencedora do concurso.

“Eu sei o que vocês estão pensando: ‘É esse o caro do ano passado? Trouxeram ele de novo?’. Foi um ano difícil. Paguei meus pecados pelo ano passado, mas aprendi uma coisa: quando a gente erra tem que seguir em frente”, declarou.

Ele ainda garantiu que não cometerá o mesmo erro. “Fiz uma pequena cirurgia nos olhos e quando chegar o cartão vou conseguir ler direitinho”, brincou.

Brasileira no top 13

Em seguida, as concorrentes se reuniram para ouvir o anúncio das 13 semifinalistas (uma delas escolhida por voto popular). Raissa foi a décima anunciada e não conteve a emoção.

Antes de Steve Harvey revelar o nome das 9 semifinalistas, as candidatas participaram do momento mais aguardado da noite: o desfile de biquíni. Após a derrota da brasileira, as candidatas que continuaram no páreo desfilaram em traje de gala. O momento foi crucial para a definição do top 6.

Por fim, as candidatas responderam as perguntas dos jurados e apenas três seguiram para a grande final: Colômbia, França e Haiti.

Desempenho do Brasil

Com uma forte campanha na internet, Raissa Santana chegou às Filipinas no dia 12 de janeiro. Durante todo o confinamento, ela era tida como uma das 3 favoritas à coroa.

Ao ser anunciada no top 13, a modelo de 21 anos não segurou a emoção. “Estou muito orgulhosa. Quero ser um exemplo para outras garotas como eu”, declarou a brasileira.

Apenas duas brasileiras conquistaram o título de beleza máxima ao longo da história: Ieda Maria Vargas, em 1963, e Martha Vasconcellos, em 1968.

A última se aproximar da coroa foi Natália Guimarães, que ficou em segundo lugar em 2007. Na ocasião, ela perdeu título para a candidata do Japão, Riyo Mori.

Confira a lista das semifinalistas:

Top 13

Miss Quênia

Miss Indonésia

Miss Estados Unidos

Miss México

Miss Peru

Miss Panamá

Miss Colômbia

Miss Filipinas

Miss Canadá

Miss Brasil

Miss França

Miss Haiti

Miss Tailândia (eleita por voto popular)

Top 9

Miss Estados Unidos

Miss Tailândia

Miss França

Miss México

Miss Quênia

Miss Colômbia

Miss Canadá

Miss Haiti

Miss Filipinas

Top 6

Miss França

Miss Quênia

Miss Colômbia

Miss Filipinas

Miss Tailândia

Miss Haiti

Top 3

Miss Colômbia (3º lugar)

Miss França

Miss Haiti

Com informações do portal da Band