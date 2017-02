17:51 · 05.02.2017 / atualizado às 17:52

Cena de "Quatro Vidas de um Cachorro"

Depois que um vídeo viralizou poucos dias antes da estreia de "Quatro Vidas de um Cachorro", a equipe do filme foi acusada de maus tratos com os personagens caninos durante as gravações. O vídeo divulgado pelo site TMZ mostrava um pastor alemão supostamente sendo forçado a entrar em uma piscina e quase se afogando.

As imagens foram avaliadas pela American Humane Association, que garante a segurança e bem-estar dos animais, que investigou o caso e inocentou a produção do filme, afirmando que “nenhum animal foi ferido nessas cenas e várias medidas preventivas de segurança estavam em ordem”.

O comunicado ainda informa: “Uma investigação independente, conduzida por um respeitado especialista em crueldade animal, no que diz respeito ao tratamento dos animais na filmagem de ‘Quatro Vidas de um Cachorro’, concluiu que um vídeo editado dado ao site de fofocas TMZ caracteriza os eventos no set de forma errada. As decisões do indivíduo ou indivíduos que capturaram e deliberadamente editaram a filmagem e depois esperaram mais de 15 meses para liberar o vídeo manipulado, apenas dias antes da estreia do filme, levantam sérias questões sobre seus motivos e ética”.

A American Humane Association ainda afirma que o cachorro do vídeo foi tratado com respeito e que ele está saudável.