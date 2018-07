16:21 · 11.07.2018

A Mestra da Cultura Cacique Pequena: possibilidade de execução de atividades eletivas em escolas cearenses de tempo integral. ( Foto: Divulgação )

Seguem abertas, até o dia 17 de julho, as incrições para o Edital "Artista, Presente! + Escolas com Mestres". Devem efetuar o cadastro propostas artísticas para atividades eletivas nas Escolas de Ensino Médio em tempo integral. O documento e o espaço para incrições estão disponíveis online.

O credenciamento de propostas artísticas, a serem desenvolvidas como Atividades Eletivas, terá que obedecer o critério de ser apresentado por pessoas físicas, com ensino superior completo e residentes no Estado do Ceará por, no mínimo, dois anos, para compor um Banco de Ofertas para as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, da Secretaria da Educação do Estado do Ceará.

Os Mestres e Mestras da Cultura também poderão fazer o credenciamento através do edital, por meio de regime específico, levando-se em conta os títulos de Notório Saber em Cultura Popular, concedidos pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). As propostas para atividades eletivas deverão responder à proposta formativa indicada no Catálogo de Atividades Eletivas da Seduc que compõem o Projeto “Artista, Presente!”.