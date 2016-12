Inscrições abertas para curso de Dança na Vila das Artes

10:08 · 20.12.2016

As inscrições para o Edital de Seleção para o Curso de Formação Básica em Dança, promovido pela Escola Pública de Dança da Vila das Artes estão abertas até o dia 31 de janeiro de 2017. Podem participar da seleção crianças a partir de 8 anos de idade, no caso das vagas para o 1º ano, e até 13 anos para o preenchimento de vagas ociosas do 3º e 4º. O curso, totalmente gratuito, tem duração de seis anos.

Para se inscrever, o candidato deve levar à Secretaria da Vila das Artes a documentação exigida no Edital e a ficha de inscrição preenchida, que pode ser encontrada no site ou na sede da própria Secretaria. O horário para a entrega da documentação e ficha de inscrição é de 8h às 12h e de 14h às 20h.

A formação compreende conteúdos técnicos, artísticos e teóricos relativos à dança cênica, repassados aos alunos em dois ciclos – básico e intermediário – com três anos de duração cada. Prevê em seu currículo as seguintes disciplinas: Dança Contemporânea, Dança Clássica, Danças Tradicionais e Populares, Ateliê de Repertórios, Elementos da Música, Ateliê de Experimentação e Composição, Introdução à História da Dança, Introdução à Análise do Movimento. Essas disciplinas serão agregadas, progressivamente ao longo dos seis anos de curso.

O Edital irá selecionar até 40 alunos para o primeiro ano, sendo formadas duas turmas de 20 alunos, uma pela manhã e outra pela tarde. Serão selecionados também candidatos com conhecimento prévio em dança para preencher as vagas ociosas do 3º e 4º anos. Os interessados devem ler atentamente o Edital para saber como serão distribuídas as vagas para o 3º e 4º anos.

No ato da inscrição o candidato deverá informar obrigatoriamente a opção de turno que deseja cursar, se manhã ou tarde. As aulas no turno da manhã serão realizadas entre 8h e 11h30 e no turno da tarde entre as 14h e as 19h. Caso o candidato seja aprovado, não haverá possibilidade de troca de turno.

A seleção será realizada no período de 06 a 10 de fevereiro, na Sala de Dança da Vila das Artes (Rua 24 de Maio 1221, Centro). O resultado final será divulgado no dia 20 de fevereiro, e a matrícula pode ser feita nos dias 21 e 22 de março de 2017.