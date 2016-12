Ingressos para shows de James Taylor e Elton John serão vendidos em janeiro

08:08 · 20.12.2016 por Folhapress

Uma série de quatro shows deve trazer Elton John e James Taylor ao Brasil. Os cantores apresentarão sucessos de seus novos trabalhos. ( Foto: Divulgação )

A venda de ingressos para os shows de Elton John e James Taylor no Brasil começará no dia 13 de janeiro, anunciou nesta segunda (19) a Time For Fun.

Clientes cartão ELO poderão comprar antecipadamente entre os dias 11 e 12 de janeiro. Os ingressos estarão disponíveis para compra pela ticketsforfun.com.br, nas bilheterias oficiais e em pontos de venda.

Os músicos farão quatro shows, passando por Curitiba (31/3), Rio de Janeiro (1º/4), Porto Alegre (4/4) e São Paulo (6/4). Apesar da turnê conjunta, eles se apresentam individualmente.

John, acompanhado de sua banda, apresenta seu álbum mais recente, "Wonderful Crazy Night", lançado neste ano, além de hits que sustentam sua carreira de mais de 50 anos.

Taylor excursiona com a banda All Star e o repertório do álbum "Before This World", lançado em 2015, após um hiato de 13 anos sem divulgar trabalhos inéditos.

Após a passagem pelo Brasil, a dupla segue para Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile.

Elton John e James Taylor

Quando: 31/3 (Curitiba), 1/4 (Rio), 4/4 (Porto Alegre) e 6/4 (São Paulo)

Onde: Pedreira Paulo Leminski, Parque das Pedreiras, R. João Gava, 970, Curitiba/ Praça da Apoteose, R. Marquês de Sapucaí, 36, Santo Cristo, Rio de Janeiro/ Anfiteatro Beira-Rio, Av. Padre Cacique, 891, Porto Alegre/ Allianz Parque, R. Francisco Matarazzo, 1705, São Paulo.

Quanto: De R$ 260 a R$ 780; ingressos pela tickets forfun.com.br, nas bilheterias oficiais e em pontos de venda.