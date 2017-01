Indicado ao Oscar, iraniano não poderá ir à cerimônia, após ordem de Trump

18:27 · 28.01.2017 / atualizado às 18:38

O iraniano Asghar Farhadi, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro com "O Apartamento", já venceu nesta categoria em 2012

O iraniano Asghar Farhadi, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, "O Apartamento", não poderá comparecer à cerimônia de premiação por causa da restrição à imigração decretada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A notícia foi confirmada neste sábado (28) por Trita Farsi, presidente do Conselho Nacional Iraniano Americano, organização que promove as relações entre os dois países.

Em princípio, todos os iranianos, salvo aqueles com passaportes diplomáticos, estão temporariamente proibidos de entrar nos EUA por conta da decisão de Trump.Farhadi, que em 2012 ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro por "A Separação", está novamente indicado à categoria por "O Apartamento". A protagonista do filme, Taraneh Alidoosti, já havia anunciado ao longo da semana que não compareceria à cerimônia como protesto contra as medidas de Trump, segundo informações do G1.

A ordem aprovada na sexta-feira (27) pelo presidente americano ordena a suspensão de todo o amparo de refugiados durante 120 dias para analisar os mecanismos de aceitação e garantir que radicais não pisarão nos Estados Unidos. Além disso, suspende durante 90 dias a concessão de vistos a todos os cidadãos de vários países de maioria muçulmana até que sejam adotados processos de "apuração extrema", o que é visto por algumas organizações como um passo rumo à proibição da migração muçulmana.

Os países afetados pela medida são Líbia, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Iêmen e Irã. Vários cidadãos desses países já foram retidos ao chegarem a aeroportos dos EUA como aplicação dessa nova política. Os advogados de dois iraquianos detidos em um aeroporto de Nova York apresentaram este sábado (28) moções a um tribunal para que os clientes sejam liberados e para poderem representar outras pessoas que consideram estar sendo detidas de forma ilegal. A ação visa paralisar a ordem de Trump ao considerá-la inconstitucional.