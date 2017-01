Ibram comemora oito anos de criação nesta sexta (20)

14:53 · 20.01.2017

O Museu da Abolição, em Recife, está em processo de requalificação, e é um dos 30 administrados pelo Ibram ( Divulgação )

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) está comemorando oito anos nesta sexta-feira (20). Criado pela Lei 11.906, de 20 de janeiro de 2009, a autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura é responsável pela consolidação da Política Nacional de Museus e pela elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento do setor museológico. Também administra diretamente 30 museus.

Como missão, o Ibram trabalha pela melhoria física e estrutural dos museus; por uma maior articulação e intensificação do intercâmbio institucional; e pela ampliação e democratização do acesso do público às suas instituições de memória.

Por serem os museus lugares de transformação social e de desenvolvimento, também estão entre as prioridades do Instituto o incentivo e a criação de ferramentas que permitam o empoderamento social de todos aqueles que têm desejo de memória.

Para 2017, o instituto prevê três ações importantes: a requalificação dos museus Ibram, o Registro de Museus e a realização do Fórum Nacional de Museus, em Porto Alegre (RS).

A requalificação dos museus Ibram é uma ação contínua e permanente de preservação do patrimônio histórico. Já o Registro de Museus, lançado em dezembro de 2016, foi construído de maneira colaborativa junto aos Estados, no intuito de espelhar a realidade museológica brasileira da melhor forma possível.

A 7ª edição do Fórum Nacional de Museus, por sua vez, reunirá profissionais de museus, professores e estudantes de todo o país, para discutirem políticas públicas para esses equipamentos.

Com informações da Comunicação do Ibram