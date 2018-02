I Feira da Literatura Cearense acontece em março no CCBNB

14:08 · 26.02.2018

Xico Sá é um dos convidados da I Feira da Literatura Cearense no CCBNB

Fortaleza recebe mais uma atividade voltada à literatutra entre os dias 8 e 10 de março. Trata-se da I Feira da Literatura Cearense, encontro com autores dos mais diversos gêneros e expressões literárias no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

O evento é uma oportunidade para as editoras e autores locais apresentarem seus projetos editoriais, autorais, gêneros e os espaços conquistados nos últimos anos. “A I Feira da Literatura Cearense vem no momento atual do mercado brasileiro e do Ceará se adaptar a uma nova realidade econômica. São os mesmos produtores Feira do Livro Infantil de Fortaleza, que acontece há sete anos, porém com uma visão e ação destinado a literatura local, até o mercado nacional se refazer economicamente.” explica Almir Mota, o coordenador geral do evento.

A participação feminina é destaque na programação com 17 escritoras em lançamentos, bate-papos e oficinas literárias. Na abertura, quinta-feira (08), às 10h, acontece exposição e venda de livros, seguido do lançamento “Revirando meu guarda roupa” com a autora Fernanda Façanha e "Um Vestido para Tutti", com Tânia Dourado. Haverá ainda a presença das autoras Mara Monteiro, Isabel Golveia, Clara Lêda, Evan Bessa, Fátima Lemos, Francinete Azevedo, Sônia Nogueira, Arlene Portelada e Socorro Acioli, encerrando a Feira com o lançamento "Diga, Astragud".

Evento contará com lançamentos e debates

Nesta primeira edição da feira, os organizadores reuniram um elenco de 17 editores e 33 escritores, grupos literários, contadores de histórias e músicos para tornar a programação ainda mais dinâmica e atrativa. O veterano escritor e músico cearense Eugênio Leandro realiza show e relançamento do livro Rei Piaú, em seus quarenta anos de carreira.

Haverá também um bate-papo com lideranças sociais como o Preto Zezé da Central Única de Favelas (Cufa) passando por apresentações de "O Sarau Pescaria" com o Grupo Literário Pescaria, de Varjota/CE, o debate "Desafios do Mercado Editorial Alternativo no Ceará", com os escritores e editores Alan Mendonça, Talles Azigon e Raymundo Netto, e exposição de livros, recitais de poesia e vários encontros literários como o que acontecerá com o jornalista e escritor Xico Sá, dia 09 de março, às 19h.

No total, serão 12 lançamentos de livros, que alcançam abordagens acadêmicas como o livro "Avaliação de Educação, Desempenho Escolar e Gestão Pedagógica" dos professores Casemiro Campos, Fabricia Viana e Eliana Alves.

Realizado pela Casa da Prosa, I Feira da Literatura Cearense tem o objetivo de aproximar, valorizar e evidenciar a produção literária local, editoras e autores já destacados no cenário nacional e novos talentos.

O projeto é uma realização da Casa do Prosa com o patrocínio do Banco do Nordeste do Brasil, e Enel, através da Lei do Mecenato da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet.

Mais informações

I Feira da Literatura Cearense

Quando: de 8 a 10 de março de 2018

Local: Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde D’Eu, 560 - Centro)