I Anima Ceará divulga relação de 24 curtas para mostra competitiva

15:02 · 04.05.2018

Imagem do curta "O Explorador de Saturno" (Guilherme e Iuri Araújo/GO), um dos selecionados para a mostra

A Mostra Brasileira de Curtas-metragens de Animação da primeira edição do Anima Ceará reunirá 24 filmes.

Promovido pelo Núcleo de Cinema de Animação da Casa Amarela Eusélio Oliveira (UFC), o evento acontecerá de 23 a 26 de maio, no Centro Dragão do Mar (Praia de Iracema).

A seleção se divide em sete filmes do CONNE (Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste), sete do FAMES (estados do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo) e 10 do eixo Rio-SP.

A lista completa dos selecionados está no site do festival.

Troféu

Os filmes disputarão o Troféu Anima Ceará. O prêmio será entregue nas categorias "curta-metragem", "roteiro", "produção CONNE" e "trilha sonora". A curadoria e a direção do festival decidirão quem leva o prêmio de R$ 5 mil na categoria de melhor produção CONNE.