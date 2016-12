HBO vai lançar documentário inédito sobre Debbie Reynolds e Carrie Fisher

12:40 · 30.12.2016 por Folhapress

Intensa relação na tela: Debbie Reynolds e Carrie Ficher, falecidas nesta semana, terão documentário sobre sua relação na HBO. ( Foto: Divulgação )

A relação entre Carrie Fisher e Debbie Reynolds será exibida na TV no documentário "Bright Lights", produzido pela HBO. A produção ainda não tem data de estreia, mas já foi exibida em festivais neste ano.

Sheila Nevins, presidente da área de documentários da HBO, afirmou à revista "Variety" que o filme narra uma "história de amor" entre mãe e filha. "Carrie queria fazer 'Bright Lights' para Debbie e Debbie queria fazê-lo para Carrie", afirmou a executiva.

Debbie morreu na quarta (28), um dia depois de Carrie não ter resistido às consequências de um infarto.

Grande parte do material foi filmado em 2015, segundo a revista americana. O documentário se aproxima da intensa relação entre as duas, em seus altos e baixos. "É a vida com Carrie e Debbie. Sobre elas tentando ficar firmes, mesmo com as fragilidades: a idade, no caso de uma, e os problemas psiquiátricos, da outra", disse Nevins, que comentou que Fisher é franca no filme sobre sua luta recente contra doenças mentais.

A diretora afirmou que o objetivo de Carrie com o filme era preservar e registrar o legado de Reynolds no entretenimento para as gerações que sucederam a atriz de "Cantando na Chuva".

"Essas mulheres eram mais do que mãe e filha, elas expressavam o extraordinário em toda a sua dificuldade e triunfo. Elas viveram intensamente. Cantaram tudo o que merecia ser cantado (às vezes juntas). Elas se amavam profundamente", comentou Nevins.